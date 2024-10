Silvio e Mion: Sterblitch usa inspirações para viver apresentador em novela

Para viver o personagem, ele buscou referências em apresentadores da atualidade e, claro, nos ícones do passado. "A gente fala que ele é o precursor do Claudio Cavalcanti e do Chacrinha", diz Natalia Grimberg, direção artística da trama

Tentei fazer uma brincadeira com uma mistura de todos os arquétipos [de apresentadores] que já conheci e vi num personagem só. E o mais difícil é fazer com que ele se comunique de verdade com quem está assistindo. Eu não poderia reproduzir ou imitar uma coisa. Eu precisava realmente fazer um personagem que se comunicasse diretamente com quem estivesse assistindo... Estou pegando referências de vários apresentadores: Hebe, Raul Gil, Marcos Mion, Silvio [Santos], Chacrinha... Eduardo Sterblitch

Sterblitch, aliás, já interpretou Chacrinha no filme "Chacrinha: O Velho Guerreiro" (2018). "Já fiz o Chacrinha jovem, então, já estudei bastante sobre essa época e televisão".

Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) e Eugênia (Klara Castanho) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha e Beatriz Damy/Globo

Qual é a história da novela?

"Garota do Momento" gira em torno de Beatriz (Duda Santos), uma jovem que busca se reconciliar com seu passado. Criada pela avó paterna desde os quatro anos, em Petrópolis, na região serrana fluminense, ela decide embarcar para o Rio de Janeiro ao se deparar com uma foto de sua mãe, Clarice (Carol Castro), em uma revista.