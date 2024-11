Veja trecho inédito de Filipe Ret e Marcelo D2 no reality Nova Cena

Está chegando a estreia de Nova Cena, o reality de rap brasileiro da Netflix, e para ajudar na ansiedade Splash divulga com exclusividade uma cena com Filipe Ret e Marcelo D2 na atração.

Ret é o responsável por escolher os representantes do Rio de Janeiro. Para dar uma força na primeira eliminatória, ele conta com a ajuda de D2, também criado na cena carioca.

É a proposta do reality que os jurados montem um time com participantes da cena de onde vieram. Além de Ret, Nova Cena também conta com Djonga, que escolhe os participantes de Minas Gerais, e as gêmeas Tasha & Tracie, que selecionam os representantes de São Paulo.