Vans Bumbeers/Netflix

MayronZZZ

Apesar de mineiro, Mayron teve muita influência do rap paulista através do pai, que sempre ouviu Racionais MC's. O interesse pelo rap se consolidou quando ele conheceu as batalhas de Emicida e Rashid. Agora, com um estúdio montado em seu quarto, Mayron produz as próprias músicas.