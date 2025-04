BBB 25: Maike recorda shipp entre Renata e Vinícius

A sister reafirma o que viu na dinâmica. "Mas eu falei a verdade", declarou.

Mais cedo, Vinícius admitiu interesse amoroso em Renata e recordou a briga da sister com Aline. "É que eu sempre falo, desde o começo: a passionalidade te coloca em lugares que às vezes você não queria ir, não queria agir. Ainda mais aqui dentro do jogo. Faz com que você vá para caminhos que não queria ir", avaliou.

Imagina a situação, se eu tivesse ficando com Renata, e acontece esse negócio? A desgraça que não ia ser aqui dentro, a tragédia anunciada. A treta dela com Aline e eu no meio: 'Calma, gente!' , falou, aos risos.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação: