Daniele Hypolito é eliminada do BBB 25, com 50,37% dos votos

João Pedro, 22, ficou em segundo lugar, enquanto Maike, 30, foi o menos votado da noite. Eles tiveram respectivamente 45,38% e 4,25% dos votos.

Daniele afirmou estar tranquila com sua saída do jogo e incentivou os demais participantes a se manterem coerentes. "O mais importante deste jogo é sair com paz aqui [no coração], porque isso aqui, o que somos, é o que importa. Falta muito pouquinho para [o programa] acabar, mas não se percam, não deixem de ser vocês", discursou ela, ao se despedir dos colegas de confinamento.

Como foi a votação

Daniele Hypolito

Média: 50,37%

Voto Único: 45,04%

Voto Torcida: 55,70%

João Pedro

Média: 45,38%

Voto Único: 48,88%

Voto Torcida: 41,87%

Maike

Média: 4,25%

Voto Único: 6,08%

Voto Torcida: 2,43%