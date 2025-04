BBB 25: Poderia acontecer, diz Vinícius sobre hipótese de ficar com Renata

O promotor de eventos, então, admitiu que via com bons olhos a ideia de ter um affair com a sister. "Poderia acontecer. Eu já tinha percebido nas festas, uns olhares, umas coisas entre nós."

Ele assegurou, entretanto, que já não vê mais qualquer possibilidade de virem a ter algo dentro da casa. "Já passou, Guilherme. Foge muito do que eu vim buscar aqui."

Renata agora está vivendo um romance com Maike, 30, dentro do BBB. Os dois se beijaram pela primeira vez na festa de ontem e, desde então, não se desgrudaram mais, convivendo no maior clima de namoradinhos.

