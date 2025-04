BBB 25: Daniele segue à frente de João Pedro em parcial UOL sobre Paredão

João Pedro, por sua vez, continua em segundo lugar, e com pouca distância da irmã de Diego Hypolito. O gêmeo de João Gabriel possui 45,18% de chance de deixar a casa nas próximas horas, segundo a preferência dos leitores.

Já Maike encontra-se mais distante que nunca de ser o eliminado de hoje do BBB. O representante comercial tem apenas 6,07% de rejeição entre os votantes da enquete.

