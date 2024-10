Ex-Banheira do Gugu se une a ex de Andressa Urach em conteúdo adulto

A ex-Banheira do Gugu Bruna Ferraz gravou um conteúdo adulto com o ex-namorado de Andressa Urach, Lucas Matheus.

O que aconteceu

Os dois se encontraram em São Paulo para gravar os conteúdos +18. A influencer detalhou a experiência: "O Lucas é muito gentil e atraente, tudo correu muito bem, e me senti à vontade".

Bruna Ferraz investiu na produção de conteúdo adulto para plataformas. No início da carreira, nos anos 2000, ela participou do programa Banheira do Gugu e foi gata molhada do Sabadão Sertanejo.