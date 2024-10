Chico Barney: equilíbrio em enquetes aponta risco de Sacha ser eliminado

O equilíbrio revelado em enquetes aponta para o risco de Sacha ser eliminado de A Fazenda 16 nesta quinta-feira (31), segundo análise feita pelo colunista Chico Barney em bate-papo com Bárbara Saryne durante o Central Splash.

Camila, Sacha e Yuri foram os indicados para a sexta roça do programa. Luana, por sua vez, foi a vencedora da sétima Prova do Fazendeiro e ficou de fora da berlinda. O menos votado será eliminado na noite de hoje.

Às 11h45, a enquete do UOL mostrava que Sacha e Yuri estavam praticamente empatados na preferência do público do portal (com 36% cada) para a permanência no reality show da Record. Camila estava atrás e somava apenas 27,58%. A enquete do UOL não tem influência na votação oficial da emissora.