A Fazenda 16: Camila, Sacha e Yuri estão na sexta roça da edição

O fazendeiro indicou Luana. A peoa, por sua vez, vetou Camila da prova.

Prova do Fazendeiro

No "play rural", Luana levou a melhor e venceu a sétima Prova do Fazendeiro, escapando da roça e se tornando a nova chefe do roçado.

