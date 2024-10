'Regina Duarte teve a carreira mais bonita da TV', opina Silvio de Abreu

Silvio de Abreu, 81, enalteceu a trajetória artística e televisiva de Regina Duarte, 77.

O novelista considera que Regina tem a carreira "mais bonita" de toda a história da TV brasileira. "Não tem carreira mais bonita na televisão que a de Regina Duarte. Para mim, ela foi um ícone das telenovelas. Nunca houve uma mocinha [de novelas] melhor do que Regina Duarte", declarou ele, em entrevista ao canal do Estadão no YouTube.

Para Silvio, as polêmicas em que Duarte se envolveu por suas posições políticas não anulam ou maculam sua relevância artística. "Seja lá o que ela tenha feito depois fora da televisão, não me interessa. O que interessa é ela como atriz. Ela tinha uma verdade, e colocou essa verdade em todos os personagens que fez. A emoção dela era uma coisa autêntica."