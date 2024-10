Mania de Você hoje (30): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Rudá (Nicolas Prattes) faz uma importante revelação para Viola (Gabz) no capítulo desta quarta-feira (30) em "Mania de Você" (Globo). Veja tudo o que vai acontecer a seguir:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Mavi implora para o tirarem da sala. A freira avisa à Mércia que Mavi está no abrigo. Luma segue Mércia em um táxi. Rudá revela a Viola que Mavi cancelou o casamento com medo de que o filme do assassinato de Molina fosse exibido no telão. Mércia repreende Mavi.