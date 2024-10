Mais de um segredo: por que a freira protege Mércia em 'Mania de Você'?

A freira Mércia, interpretada por Jussara Freire em "Mania de Você" (Globo), esconde segredos macabros sobre o passado de Mércia (Adriana Esteves), que na verdade se chama Sônia.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Os segredos da freira de 'Mania de Você'

Mavi (Chay Suede) está tentando arrancar de Irmã Mércia informações sobre a juventude de sua mãe. No entanto, essa não será uma tarefa fácil. A freira atua no Convento das Carmelitas, onde a falsa Mércia e Molina (Rodrigo Lombardi) foram criados, e protege a governanta.