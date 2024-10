Filha de Silvio Santos fala da dificuldade do primeiro Teleton sem o pai

É muito bom estar aqui, ao mesmo tempo é um pouquinho difícil, porque é a primeira coletiva depois que meu pai foi embora, vai ser o primeiro Teleton que ele não vai estar aqui. Só que eu sei que a gente continua com muito orgulho, né? O que a gente está fazendo, o que ele fez, e a AACD, o Teleton, o SBT, o grupo, é um legado a ser carregado, e a gente quer continuar fazendo isso com muita honra, com muito carinho e com o mesmo amor que ele fazia e sempre fez, né? Então, pra mim, é muito bom estar aqui, muito bom representar ele, muito bom representar a família, e muito bom, sim, estar com esse barco na mão, porque enquanto eu tiver com esse barco na mão, eu tenho certeza que vou cuidar muito bem dele. Daniela Beyruti (CEO do SBT)

Celso Portiolli também falou sobre como é fazer o primeiro Teleton após a morte de Silvio Santos: "O que nos move, o que nos dá força é o sentimento de responsabilidade, de comprometimento e de amor. Principalmente a AACD e aos seus pacientes. Então, como o César disse, quando a gente visita a AACD, até a nossa vida melhora".

Vocês sabem que para mim falar do Silvio é bem difícil, né? Esses dias fui num evento, fui falar e não consegui terminar. Mas vai ser bastante emocionante, porque eu tive momentos memoráveis com o Silvio no palco. Aquele momento brincando a Hebe. Ele me fazendo cantar. Eu imitando ele para ele. Brincando com ele. Enfim, vai ser um Teleton bastante emocionante para mim. Porque, assim como eu tive a dificuldade para apresentar, num domingo aqui, logo após a perda dele, eu vou imaginar a mesma ordem, o mesmo pedido dele. Vai lá e faz. É como se fosse um pedido dele para continuar esse legado maravilhoso de amor e de comprometimento com a AACD e seus pacientes.

Celso Portiolli (apresentador)

A maratona em prol da AACD, que espera arrecadar R$ 35 milhões, acontece nos dias 8 e 9 de novembro no SBT. Fátima Bernardes, Lauana Prado, Tom Cavalcante e Zezé Di Camargo confirmaram presença na atração.

Nesse Teleton queremos homenagear Silvio Santos com uma campanha histórica e inesquecível, para que o público jamais esqueça do legado que ele deixou para todos os brasileiros. Silvio sempre abriu as portas do SBT para a realização da campanha, e, graças a ele, construímos na história 10 unidades ao redor do País. Valdesir Galvan, CEO da AACD

Silvio e Teleton

Silvio Santos e Gilberto Gil deram selinho no Teleton em 2001 Imagem: Reprodução

História do Teleton no Brasil se confunde com a trajetória do comunicador. Foi ele quem, em 1998, abriu espaço na programação do SBT para a maratona televisiva em prol da AACD. A ideia da campanha foi levada a Silvio pelo empresário Décio Goldfarb, por meio da apresentadora Hebe Camargo.