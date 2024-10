Duas Mércias? Entenda quem é a freira que surgiu em 'Mania de Você'

Ela será investigada por Mavi (Chay Suede), que estranhará a coincidência dos nomes. Suspeitando da relação da religiosa com sua mãe, o vilão tentará instalar câmeras no quarto de Irmã Mércia.

A freira se revelará uma grande cúmplice de Mércia. Ao descobrir que o vilão está no abrigo, ela rapidamente avisará a mãe do rapaz, que se deslocará até o convento.

Mais do que o nome, a freira e Mércia compartilham segredos em comum. Por não ter tido família, a mãe de Mavi depositou toda sua confiança em Irmã Mércia, que esconde muitas informações sobre sua juventude.

Com o pen drive em mãos, a religiosa protegerá as provas de Mércia contra Mavi. Mesmo com a insistência do rapaz e, até mesmo, de Luma (Agatha Moreira) para descobrir os podres da ex-amante de Molina, as freiras do convento irão garantir que a antiga órfã fique segura.

Irmã Mércia (Jussara Freire) guarda os segredos de Mércia (Adriana Esteves) em 'Mania de Você' Imagem: Globo/Manoella Mello

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.