Qual será a novela substituta de 'Alma Gêmea' no Vale a Pena Ver de Novo?

A reexibição de "Alma Gêmea" termina em novembro dando adeus à faixa Vale a Pena Ver de Novo, nas tardes da Globo. Com isso, Splash fez uma lista com as produções mais cotadas para entrar no lugar do folhetim de Walcyr Carrasco. Aliás, há rumores de que será uma novela dele mesmo a escolhida.

'Amor à Vida'

Essa foi a primeira novela de Walcyr Carrasco no horário nobre da Globo e nunca foi reprisada. Exibida originalmente em 2013, a trama protagonizada por Antonio Fagundes, Susana Vieira, Mateus Solano e Paolla Oliveira, vem sendo muito pedida pelos telespectadores e pode ser uma alternativa para manter a audiência da faixa vespertina em alta.