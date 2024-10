A Fazenda: Babi provoca Sacha: 'Também me sinto oprimida'

Depois de ouvir uma conversa de Sacha, Babi alfineta o ator em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Vanessa chegou no quarto contando que ouviu Sacha se queixar de ser "oprimido todos os dias". Babi, Gizelly e Gilsão e Fernando ouvem o comentário do rival e a ex-Panicat responde: "Tem que falar para ele 'não se sinta assim, amigo, eu também me sinto oprimida'".

"Eu ia adorar se você fizesse isso", responde Vanessa. Gilsão aconselha as aliadas a pararem de ter confrontos com Sacha, que uma discussão com Babi pode gerar uma explosão de Love.