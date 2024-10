Johnny Depp acerta volta a Hollywood e estrelará suspense com Penélope Cruz

Johnny Depp, 61, acaba de acertar sua volta a Hollywood após a já superada polêmica conjugal e judicial com Amber Heard, 38.

O que aconteceu

O ator será o protagonista de "Day Drinker" ("Bebendo de Dia", em tradução livre), novo thriller do diretor Marc Webb, 50. Segundo o portal The Hollywood Reporter, Depp interpretará o bartender de um navio, cuja vida muda ao se envolver com uma passageira misteriosa durante um cruzeiro.

Seu par na história será Penélope Cruz, 50. A atriz espanhola dará vida à personagem-título do longa, uma mulher acostumada a beber durante o dia - e responsável por levar o protagonista a um caminho inesperado pelo mundo do crime.