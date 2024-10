Ratos e 6 caminhões de lixo: como estava a casa de Mário Gomes

A casa que era de Mário Gomes passou por um processo de vistoria que a classificou como "insalubre", segundo reportagem do Domingo Espetacular. O ator foi despejado do imóvel, no Joá, zona oeste do Rio, há pouco mais de um mês após decisão judicial.

O que aconteceu

A equipe responsável pela vistoria do imóvel identificou diversos problemas estruturais, segundo a reportagem. As informações sobre o despejo do ator foram tema de uma matéria exibida pelo Domingo Espetacular.

A equipe de reportagem conseguiu visitar a mansão. São 600 metros quadrados de área construída, com cinco pavimentos, sendo um deles desocupado, pois não há acesso por meio de escada. Alguns pontos da casa foram descritos como um "risco à segurança".