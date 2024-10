Filho de Mário Gomes se pronuncia após aparecer em Porsche: 'A música pede'

João Pallma, 18, postou vídeos nas redes sociais explicando por que apareceu numa Porsche enquanto seu pai pede doações após ser despejado.

O que aconteceu

Diz que gravou o vídeo para movimentar as redes sociais. "Eu fui para São Paulo para ver o show do Bruno Mars e conversar outros assuntos sobre minha carreira. Estava com a equipe que está trabalhando comigo e um deles estava com um Porsche que pegou para andar pela cidade e não ficar dependendo de Uber. Surgiu a ideia de gravar para postar e movimentar as redes sociais", disse em vídeo postado no Instagram.