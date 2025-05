Esqueceram? Bolo de 10 andares em festão de Justus e esposa não foi servido

Mariana Junqueira, confeiteira responsável pelos dois bolos da renovação de votos de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, disse que os doces não foram cortados nem servidos na cerimônia.

O que aconteceu

Ana Paula e Justus fizeram festão celebrar os dez anos de casamento com direito a bolo com dez andares. Com 1,60 metros, o bolo custou R$ 60 mil, segundo a Globo, mas não foi servido aos convidados.

Questionada sobre o motivo, a confeiteira disse que não sabia explicar por que os bolos não foram servidos. Festão também marcou a comemoração dos 70 anos de Justus.