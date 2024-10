'Usado como objeto': ex-Menudo Roy Rosselló expõe abuso e elo com Menendez

Abuso e assassinato

Roy Rosselló voltou a ser citado nos meios de comunicação nas últimas semanas por causa de suas acusações de abuso sexual contra José Menendez. A morte do empresário é documentada em "Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", sucesso da Netflix lançado no mês passado.

Menendez e sua esposa, Kitty, foram mortos pelos próprios filhos, Lyle e Erik, hoje com 56 e 53 anos. Os irmãos foram condenados à prisão perpétua em 1996, apesar de alegarem legítima defesa. Eles dizem terem sido vítimas de violência física, emocional e sexual, cometida pelo pai e com o conhecimento da mãe.

Durante a gravação de um outro documentário, "Menendez + Menudo: Boys Betrayed", Roy Rosselló detalhou os crimes sexuais sofridos ainda criança, e alega ter sido estuprado por José Menendez. O músico, hoje missionário, entrou com um processo criminal em Los Angeles onde denuncia os seus abusadores. Esta petição, em paralelo, pode contribuir para um novo julgamento do caso Menendez. O documentário foi lançado em 2023, nos Estados Unidos.

Em conversa com Splash, por mensagens de áudio, Roy conta que antes de ser abusado por Menendez, ele já tinha sofrido ataques sexuais do empresário do Menudo, Edgardo Diaz, com apenas 13 anos. "O momento em que eu decidi tornar público os abusos que sofri com Edgardo Díaz foi em 2011. Naquele ano, eu já estava extremamente sufocado, carregando esse peso por tanto tempo. Eu sabia que não podia mais manter aquele fardo em silêncio". Diaz não foi localizado para comentar as acusações.