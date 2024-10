Há quase um mês no Brasil, Bruno Mars pode virar cidadão honorário; entenda

Bruno Mars, 39, pode virar cidadão honorário do Brasil, se a proposta do deputado federal Reginaldo Veras (PV) for aprovada.

O que aconteceu

O político entrou com o pedido na Câmara dos Deputados no dia 16 de outubro. Na proposta, Veras ressaltou "o amor" que o cantor tem pelo Brasil e o show beneficente pelas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.