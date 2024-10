Babi xinga Sacha por suposta agressão em A Fazenda: 'Você é o demônio'

Sacha: "Eu que fiz, né? Fiquei calado o dia inteiro e fui eu que fiz alguma coisa".

Babi: "Eu conversei com ela e com a produção, tá? Eu sei muito bem o que você fez. Lá fora ela vai fazer o que é certo. Aqui dentro ela pode não pagar, mas lá fora vai. Seu machista! Agressor! Você vai pagar lá fora por tudo o que você fez com ela".

Sacha: "400 pessoas na produção e você está certa".

Babi: "Eles viram que você empurrou ela, só que eles falaram 'segue o jogo'. Eu não sei por quê. Teve agressão, sim. Teve agressão! Tanto que eles falaram lá na frente que estavam analisando. Se não houvesse um pingo de agressão, se você não tivesse empurrado ela, não tinha tido todo aquele alarde".

Sacha: "Foi a palhaçada que você fez!".

Babi: "Não. Você empurrou ela, eles analisaram e viram que não foi motivo para expulsão. Mas foi agressão. Eu estava lá dentro, com a psicóloga e houve agressão. Houve agressão! E você vai pagar por isso lá fora. Ela vai falar tudo o que você fez aqui fora. Você é o demônio! O demônio está dentro de você. Você é um demônio, machista e agressor. Você é um lixo! Você merece sair escorraçado daqui. Expulsão para você é pouco. Você merece ser rejeitado mesmo. Você merece ter sua vida acabada lá fora, de tão lixo que você é".