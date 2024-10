Decepção e acusação de privilégio: Entenda treta entre Jojo Todynho e Xuxa

Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro Imagem: Reprodução

Além da foto, Jojo anunciou que ia retirar "Arrasou, viado" das plataformas digitais. Ela explicou que foi abraçada pela comunidade LGBTQIA+ no início de sua carreira como pessoa pública, e gravou a música para agradecer a comunidade. "Lançamos 'Arrasou, Viado'. E eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito, porque todos nós merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja qualquer escolha que a gente faz da nossa vida. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos. É por isso que eu vou pedir para tirar do YouTube o clipe de "Arrasou, Viado" e tirar das plataformas digitais", disse.

Logo em seguida, Jojo assumiu posição política de direita. "Eu bato no peito pra dizer: Sou uma mulher preta de direita. (...) Sou de direita. Livre, livre, não aguentava mais não poder falar. Vocês já sabiam. Meu discurso sempre foi esse", declarou.

Muitos famosos criticaram Jojo pela aliança à direta, especialmente depois do apoio da comunidade LGBTQIA+. O influenciador Márcio Rolim, 44, publicou um vídeo detonando a cantora. "Você usou os gays para botar hype na sua música ruim. Você não está nem aí para a comunidade que te apoiou para você ganhar seu dinheiro e ficar rica. Você já usufruiu dessas pessoas, você já usou tudo o que elas podiam te dar, já se valeu de tudo o que elas podiam te promover. Agora, você não está nem aí", apontou ele, no Instagram.

Xuxa fez coro à crítica. A apresentadora deixou um comentário no vídeo de Rolim expressando seu apoio ao influenciador. "Nossa... Decepção tem nome! Sinto muito, Márcio", escreveu a apresentadora.