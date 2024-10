Jojo Todynho rebate fala de Xuxa: 'Você não tem moral'

Na manhã desta terça-feira (22), Jojo rebateu as críticas feitas pela artista. Nos stories de seu perfil do Instagram, a funkeira contou que não sabia das críticas feitas por Xuxa. Mas, assim que tomou ciência, entrou em contato com ela por mensagem. "Eu não tinha tomado conhecimento sobre o que a senhora Xuxa andou por aí falando sobre a minha pessoa. Eu queria que ela me respondesse por que eu sou desnecessária, mas eu também já escrevi lá no WhatsApp dela, já que eu tenho o número dela, que se ela me acha desnecessária, eu acho ela... Vocês já entenderam! Eu acho que então necessário, foi quem cuspiu na cara dela".

Ela ainda seguiu dizendo que sempre nutriu respeito por Xuxa e era uma grande fã. "Eu sempre tive muito respeito. A Xuxa sempre foi um sonho de todos que viveram do outro lado da moeda, porque ela é privilegiada, sempre foi o sonho de todos conhecê-la e eu como uma fã sempre ovacionei, mas que decepção!".