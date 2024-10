Pedro Bial fala sobre libido e 'ereções consistentes': 'Eventualmente'

Pai aos 61

No programa, Pedro Bial falou sobre a experiência de ser pai aos 61 anos, que ele afirmou ter sido um ato de coragem. "Tive a primeira filha eu era jovem. E a mais recente eu tinha 61 anos. Nesse caso, foi um gesto de desafio ao medo, vou viver mais várias décadas [para criar meus filhos]".

O apresentador disse que educar os filhos é praticamente um "ato de impossibilidade". "Minha mais velha tem 37, e a mais nova tem 4. Adoro essa coisa impossível que é educar. Educar é uma impossibilidade, mas você pode não atrapalhar. E é a coisa mais legal da vida ter filhos".

Questionado se se considera "um bom pai", ele ressaltou que "os resultados" falam por si só. "Eu acho que tenho bons filhos e, principalmente, tem um negócio que me traz confiança de que mandei bem na função de pai é que eles estão bem resolvidos, e é um completamente diferente do outro. Então, quando você olha para seus filhos e cada um se resolveu muito propriamente, é sinal de que mandou bem como pai".

Em relação à educação sexual dos filhos, Bial contou episódio com sua primogênita. "Quando a minha filha que hoje tem 37 anos entrou na adolescência, eu numa de querer ser um pai mais moderno, fui falar com ela sobre sexo, e ela achou a coisa mais ridícula".

Pedro Bial é pai de Ana, da relação com a jornalista Renée Castelo Branco. Ele é pai de Theo, 26, da relação com a atriz Giulia Gam. Seu terceiro filho, José Pedro, 22, nasceu do relacionamento com a produtora Isabel Diegues. Ainda, ele é pai de Laura, 6, e Dora, 4, do atual casamento com Maria Prata.