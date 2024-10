Xuxa leva cuspe no rosto ao atender fãs em saída de show; veja vídeo

Xuxa foi surpreendida com um cuspe no rosto ao atender fãs na saída do jogo beneficente que aconteceu em São Paulo neste domingo (13).

O que aconteceu

A apresentadora parou seu carro para atender fãs que se aglomeravam na saída da Neo Química Arena, mas uma suposta fã cuspiu na loira e proferiu ofensas. Ela havia sido atração no intervalo do jogo de futebol com artistas do Criança Esperança 2024 no Neo Química Arena, em São Paulo.

A situação irritou Xuxa, que desistiu de atender os fãs. Ela deixou o local sem dar mais autógrafos ou fazer fotos.