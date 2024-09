Jojo Todynho diz que entrará na política em 2026: 'Mulher preta de direita'

Ela completou. "Meu carro é blindado, mas eu acho um absurdo. Segurança pública nós não temos, saúde nós não temos, educação nós não temos."

Jojo também disparou comentários contra Erika Hilton. A deputada chamou a influenciadora de "traidora" após Jojo posar com Michelle e anunciar que excluiria música em agradecimento à comunidade LGBTQIAP+. "Uma tal de Hilton, não sei quem é, colocou assim "Traidora. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor". Como você quer me chamar de opressora se você quer me oprimir? Pra mim, você também é opressora."

Ela completou. "Traição por que? Eu sou sua amiga pra te trair? Se bota no seu lugar. Educação, você também não tem. Educação é quanto a gente respeita a opinião dos outros e se colocar no lugar do outro. Você como uma mulher trans e negra não tem respeito. Mas voce gosta de cobrar respeito."