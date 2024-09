Após foto com Michelle, Jojo diz que vai excluir música 'Arrasou, Viado'

Jojo explicou que a música "Arrasou, Viado" surgiu como agradecimento à comunidade LGBTQIAP+ após o sucesso de "Que Tiro Foi Esse". "Todo mundo me abraçou e eu sou muito grata a isso. Aí surgiu a ideia: 'Poxa, vamos fazer uma música em agradecimento ao movimento LGBTQIAP+'. E eu na hora: 'Vamos embora'", contou nos Stories do Instagram.

Jojo disse que, independente de sua opinião política, merece respeito. "Lançamos 'Arrasou, Viado'. E eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito, porque todos nós merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja qualquer escolha que a gente faz da nossa vida. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos".

É por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, vou pedir para tirar do YouTube o clipe de "Arrasou, Viado" e tirar das plataformas digitais. Jojo Todynho

Ela ressaltou que nunca quis se aproveitar da sigla. "Em momento algum quis me aproveitar de comunidade, de bandeira, nunca me aproveitei de ninguém, porque se eu me aproveitasse das pessoas eu estava além do que eu estou hoje, mas enfim..."

Por fim, Jojo detonou quem a critica. "A vida não funciona assim, o mundo não gira dessa forma. Se as pessoas colocaram algum tipo de expectativa em mim, isso é um problema delas, não meu. O fato de não gostar de alguém não me dá o direito de ir nas redes sociais dela para atacar e falar o que eu bem entender. Não estou aqui para me dar nenhum tipo de desculpa ou justificativa. Eu vim aqui falar para vocês que respeito é bom e todo mundo gosta".