Sucesso nos cinemas: qual o significado de 'A Forja', filme religioso?

Com mais de 2 milhões de espectadores, 'A Forja - O Poder da Transformação' tem feito sucesso, alcançando o 10º maior público do ano no Brasil, até o momento, segundo Filme B, portal especializado no mercado de cinema.

Antes de ser exibido no Brasil, o diretor Alex Kendrick deu uma entrevista ao portal Bakersfield Now e falou sobre o significado do título do filme. Com foco religioso, Kendrick disse que a principal ideia de A Forja é mostrar como as influências positivas podem afetar nas decisões certas que tomamos na vida, fazendo uma referência bíblica: "Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro", (Provérbios 27:17).