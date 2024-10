Vera Viel celebra aniversário de Rodrigo Faro após retirar tumor

Neste domingo (20), Rodrigo Faro completa 51 anos e recebeu uma homenagem especial da esposa, Vera Viel, que passou por uma cirurgia para retirar um tumor raro na perna.

O que aconteceu

Para celebrar o aniversário do marido, Vera compartilhou uma foto feita durante o período em que estava internada e declarou todo seu amor por ele.

Ela exaltou o cuidado que o apresentador tem com ela e sua família. "Hoje comemoramos o aniversário do meu marido. Escolhi essa foto porque acho necessário ressaltar a importância do Rodrigo na minha vida. Ele é o homem que cuida de mim e da sua família da maneira que Deus deseja".