Rodrigo Faro volta a gravar e atualiza estado de Vera Viel: 'Está curada'

O comunicador ainda celebrou seu retorno ao programa após se ausentar por conta da cirurgia da esposa. "Eu estou muito feliz de poder voltar, sexta-feira eu não tive condição de gravar", contou.

Faro reforçou que Viel está se recuperando com a família após receber alta. "Ela está bem, ela está em casa com as meninas, sendo cuidada, e eu vim trabalhar e à noite eu vou estar com elas, se Deus quiser", encerrou ele, em meio aos aplausos da plateia.