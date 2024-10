Selton Mello detona anúncio de 'Lisbela e o Prisioneiro 2': 'Desrespeitoso'

Selton Mello, 51, reagiu ao anúncio de que "Lisbela e o Prisioneiro" terá uma continuação em 2025.

O que aconteceu

Mello disse que foi pego de surpresa e que se sentiu desrespeitado porque a possível continuação foi anunciada sem que o elenco original soubesse da existência desse projeto. "Fui pego de surpresa com o anúncio incorreto da continuação de um filme que amo e que o público guarda no coração. Anunciaram de uma forma um tanto atabalhoada e porque não dizer, desrespeitosa com as pessoas que fizeram o trabalho e com o público, que ama profundamente nosso filme".

Ator afirmou que não é possível anunciar "algo dessa grandeza sem consultar o elenco e a equipe do filme original". Ele citou o diretor do filme, Guel Arraes, a roteirista, Paula Lavigne, a produtora, Virgínia Cavendish, a atriz, produtora e protagonista Débora Falabella. "Não fomos procurados pela Imagem Filmes para tal continuação e estamos perplexos com tamanha deselegância".