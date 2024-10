'Lisbela e o Prisioneiro 2': Filme nacional vai ganhar continuação em 2025

Débora Falabella, 45, e Selton Mello, 51, foram os protagonistas da comédia romântica ambientada no Nordeste nacional. A atriz deu vida a Lisbela, uma jovem que enfrenta a família e o noivo arranjado em nome de sua paixão pelo malandro Leléu (Selton).

O ator, inclusive, queixou-se de sequer ter sido informado de que a continuação seria produzida. "Imagem Filmes anunciou um filme sem falar com o elenco - ou comigo, pelo menos. Bizarro, no mínimo. Me surpreendeu porque não estou na parte dois e ninguém me falou nada. Então deve ser 'Lisbela e Um Novo Prisioneiro'", ironizou ele, ao comentar uma publicação sobre o assunto no Instagram.