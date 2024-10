De figurinos a baquetas quebradas de Eloy: o que tem no museu do Knotfest

O mundo do metal é sustentado por vários pilares. Um deles é, sem dúvida, a memorabilia. Poucas coisas atraem tanto a atenção e aguçam a curiosidade do heabbanger quanto objetos que compõem a história da sua banda do coração. No Knotfest, fãs do Slipknot podem visitar um museu só disso.

O Knotfest Museum é uma exposição itinerante que acompanha o festival para onde ele vai. É composta de uniformes, publicações, instrumentos, setlists, souvenirs e, claro, máscaras. Máscaras que cobrem boa parte das fases do grupo. Tudo original.

O espaço também contempla atrações interativas, onde o público pode simular tocar guitarras e baixos originais do Slipknot e telas de fundo para fotos.