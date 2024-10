Tatá Werneck revela que levou unfollow de Gkay e debocha: 'Me sinto segura'

Entenda a treta

Gkay foi convidada do Lady Night em episódio que foi ao ar em novembro de 2022. A participação da influenciadora foi considerada polêmica pelo comportamento de Gkay e pela forma como Tatá reagiu durante as interações.

Werneck chegou a dar uma resposta bem direta a Gkay, após a entrevistada questionar compromisso da apresentadora com o horário. "A gente tem um trabalho mesmo, uma coisa de adulto", falou ela, enquanto conduzia Gkay para fora do palco. A convidada, inclusive, "se recusou" a ir embora em uma cena que viralizou nas redes.

"Baba" escorrendo. Enquanto a humorista tentava convencer a influenciadora a ir embora, a convidada do Lady Night decidiu brincar com os comentários de Tatá sobre sua saúde mental, "babando" a água oferecida em uma caneca. A piada foi alvo de críticas pesadas nas plataformas digitais.

Exposição de famosos. Sexo é um tema frequente no programa de Tatá, mas Gkay foi além, expondo a intimidade de alguns famosos. A humorista fez comentários sobre o tamanho da genitália de Pedro Sampaio e Neymar, e ainda disse que depilou as partes íntimas de Whindersson Nunes, apesar de nunca ter se envolvido romanticamente com o amigo.

Segundo uma fonte ouvida por Splash na época, Gkay fazia de tudo para chamar a atenção, e o ambiente ficou constrangedor para quem acompanhava a gravação do Lady Night. Ela chegou a atirar com força um sapato no rosto de Tata Werneck, mas o Multishow cortou a cena e não a levou ao ar. Depois, ela também quebrou uma escultura de gato do cenário ao ficar brincando com o objeto.