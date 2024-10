Novo casal? Aldenor e Xaviera se aproximam no final de 'No Rancho Fundo'

A reta final de "No Rancho Fundo" (Globo) promete uma aproximação entre Xaviera (Giovana Cordeiro) e Aldenor (Igor Jansen).

O que vai acontecer

A personagem de "Mar do Sertão" aparece nos últimos capítulos de "No Rancho Fundo". Xaviera chega à cidade com Timbó (Enrique Diaz), os dois irão ajudar a Família Leonel na disputa pela Gruta Azul.