Namorada de Liam Payne se pronuncia após tragédia: 'Você é meu tudo'

Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, se pronunciou após a morte do cantor de 31 anos.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (18) Cassidy usou as redes sociais para falar sobre o que vem sentindo desde a morte do ex-One Direction. "Obrigada por todas as palavras gentis e o amor que mandaram para mim. Eu tenho estado em uma completa perda. Nada sobre os últimos dias pareceu ser real. Eu peço e rezo para que vocês me deem a graça e o espaço para navegar isso de forma privada. Liam, meu anjo. Você é meu tudo. Eu quero que você saiba que eu te amei incondicionalmente e completamente. Eu vou continuar a te amar pelo resto da minha vida. Eu te amo Liam".

Liam Payne foi encontrado morto após cair do terceiro andar do hotel CasaSur, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. De acordo com o jornal La Nacion, a polícia foi chamada ao local para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool". Liam deixa um filho, Bear, 7.