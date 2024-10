Gizelly diz que Zaac descontou raiva nela em A Fazenda: 'Ficou put* comigo'

Gizelly Bicalho comentou sobre a festa da noite anterior com Júlia Simoura em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Enquanto realizava o trato dos animais com Júlia, Gizelly lembrou do conflito que teve com Zaac. A ex-BBB chegou a chorar no evento, enquanto Zaac a acusou de tomar posicionamento contrário a ele. Para Gizelly, o peão a usou para descontar sua raiva.

Gizelly: "Ele ficou put* comigo. Sabe quando você tá put* e desconta na sua mãe, ou em alguém que você gosta pra não se indispor com alguém? Vou falar mais nada com ele, segunda-feira vou falar o que tiver que falar no apontamento. Pronto!".