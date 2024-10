Ex-One Direction adia turnê após morte de Liam Payne: 'Perda desoladora'

Despedida

Zayn já havia feito uma homenagem a Liam, quando escreveu estar pensando no amigo e disse sentir falta dele. "Liam, tenho me pegado falando em voz alta com você, esperando que possa me ouvir. Não consigo parar de pensar em quantas conversas ainda tínhamos para ter. Nunca pude agradecer de verdade por me apoiar nos momentos mais difíceis da minha vida. Sinto tanto a sua falta", publicou no Instagram.

Havia tantas coisas que não tivemos a chance de dizer ou fazer. Queria ter te dado um último abraço e me despedir adequadamente. Mesmo sendo mais novo que eu, você sempre fazia muito sentido. Era decidido, opinativo e não tinha medo de dizer às pessoas quando elas estavam erradas. Às vezes, batíamos de frente por causa disso, mas, secretamente, eu te admirava por isso.

Zayn Malik

Morre Liam Payne

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.