Liam Payne: Visto para volta aos EUA foi negado por uso de drogas, diz site

"Tudo isso leva tempo". Segundo o amigo de Payne, o seu visto teria sido aprovado, mas, não no tempo que o cantor planejou, porque Liam teria que passar por exames com médicos e psiquiatras.

O cantor morreu devido a uma queda do terceiro andar do hotel onde estava hospedado. De acordo com diversos relatos, o artista estava sob a influência de drogas e álcool na hora de sua morte.