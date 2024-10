'Bebemos álcool', afirmam prostitutas que estiveram com Liam Payne em hotel

As duas jovens que estiveram com Liam Payne antes de sua morte disseram à polícia que beberam álcool com o ex-One Direction.

O que aconteceu

Segundo o La Nación, elas têm 25 anos, trabalham com prostituição e chegaram ao hotel CasaSur, em Palermo, onde o músico estava hospedado, após serem contatadas por uma plataforma que oferece o serviço de "escorts". Em depoimento à polícia, elas firmaram que o ex-One Direction, enquanto esteve com elas, não consumiu drogas e que estava normal.

As duas prostitutas prestaram depoimento poucas horas após o corpo de Liam ser encontrado no pátio interno do hotel. "As testemunhas se mostraram colaborativas. Não apenas em suas declarações, mas também ao oferecer acesso aos seus telefones celulares", disseram fontes do jornal argentino.