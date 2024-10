Filho de Cid Moreira diz que afastamento impede viver luto: 'Foi um baque'

Roger acredita na hipótese de que, talvez, fosse impedido de estudar para que não falasse com outras pessoas o que estava acontecendo em casa. "Isso é uma coisa que me incomoda muito.

Ele dizia que indo à escola eu poderia me envolver com pessoas que não prestam, com drogas. Acho, na realidade, que ele não queria que eu falasse o que acontecia em casa, que me confidenciasse, de repente, com alguém.

A Splash, Roger disse que houve um momento em que eles tiveram um desentendimento com Cid, após embates do apresentador com uma irmã de Roger: "Ela achou um absurdo eu não estudar". O rapaz voltou sozinho para o Rio Grande do Sul, conseguiu emprego de garçom, fez o supletivo para concluir estudos e tirou o passaporte.

"Em 1997, o Cid voltou ao Rio Grande do Sul com minha tia e quis que eu voltasse de qualquer jeito para o Rio. Fiz o passaporte porque ele queria me levar para a Disney, e assim foi feito.(...) Acabei voltando para o Rio, e moramos juntos até 2006".

Roger foi adotado pela tia e por Cid Moreira quando tinha 14 anos; adoção só ocorreu no papel aos 25 Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

Os supostos abusos sofridos por Roger teriam terminado quase no período em que a adoção foi oficializada, em 2001. Cid sempre negou as acusações. O advogado Davi de Souza Saldaño falou ao Estadão que o Judiciário "rejeitou a acusação" e questiona Roger que, nas palavras dele, "requereu a prisão da pessoa que hoje, após sua morte, diz 'amar'".