'É evidente' que filhos de Cid Moreira não serão deserdados, diz advogado

O advogado de Roger e Rodrigo, filhos de Cid Moreira, não acredita que eles serão excluídos do testamento do apresentador.

O que aconteceu

Viúva pediu deserdação por "indignidade". O advogado Davi de Souza Saldaño, que representa Fátima Sampaio, contou ao Estadão que o pedido foi protocolado "pela indignidade prevista no código civil". Segundo a lei, são considerados indignos e excluídos da herança os herdeiros envolvidos em homicídio (ou tentativa de homicídio) do autor da herança, acusação caluniosa contra o autor da herança ou nos casos em que o herdeiro impede, por violência ou fraude, o acesso do autor da herança a seus bens.

Para advogado dos filhos, "é evidente" que o pedido será negado. "Deserdar um filho ou filhos é muito sério e complicado", diz Ângelo Carbone em nota enviada a Splash. Ele diz não ter tido acesso ao testamento que exclui Roger e Rodrigo, mas afirma: "Esse pseudo testamento vai ter que ser registrado, e é evidente que vai ser impugnado".