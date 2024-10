One Direction lamenta morte de Liam Payne: 'Completamente devastados'

A morte do cantor

Liam Payne foi encontrado morto no início da noite de quarta-feira (16). Ele caiu do terceiro andar no pátio interno do hotel CasaSur, no bairro portenho de Palermo Hollywood. Um áudio divulgado pela imprensa Argentina mostra um funcionário do hotel chamando a polícia e avisando que um hóspede estava "drogado" e "quebrando todo o quarto".

Em seguida, o serviço de emergência foi chamado, mas chegou no local e o artista já estava sem vida. "Não havia mais sinais vitais", afirmou o diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência que atendeu a ocorrência, Alberto Crescenti.

Fotos divulgadas pela imprensa Argentina mostra o quarto onde estava Liam totalmente destruído. A habitação estava suja, desarrumada e uma TV estava quebrada.

Artista sofreu "lesões muito graves", conforme detalhado pelo médico que atendeu a ocorrência. De acordo com Alberto Crescenti, Liam aparentemente sofreu uma fratura "na base do crânio" após despencar de uma altura de aproximadamente 14 metros. Ele "apresentava lesões incompatíveis com a vida e não foi possível reanimá-lo, afirmou o socorrista. Resultado da autópsia com a causa da morte ainda não foi divulgado.