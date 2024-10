Vanessa discute aos gritos e Camila aponta jogo sujo: 'É a melhor jogadora'

Vanessa discutiu aos gritos com Julia, Camila e outras peoas na tarde desta quarta-feira (16) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Camila, do "grupão", comentou no quarto com Fernanda, do "grupinho", sobre as recentes atitudes de Vanessa que a tem desagradado. Suelen, Luana e Julia concordaram.

Minutos depois, Vanessa entrou no quarto e as peoas discutiram sobre suas diferenças. Vanessa teria dito que as pessoas estavam "usando" de seu problema para atacá-la e não se importaram com sua depressão ao fazerem uma piada.