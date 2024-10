Suelen e Albert discutem por causa de Vanessa: 'Fala que você quer sair'

Depois da formação da 4ª roça de A Fazenda (Record), Albert teve uma discussão com Suelen ao defender Vanessa.

O que aconteceu

As peoas discutiam pois Vanessa dizia ter se sentido chateada por tê-la acusado de entupir o vaso sanitário. A ex-De Férias com Ex afirmou que quem contou quem a acusou foi Suelen.

"Se eu tiver mentindo, eu empenho o meu jogo", grita Albert. " Empenha o seu jogo se você não falou para mim que ela entupiu. Estou empenhando o meu! Mentirosa e sem caráter!