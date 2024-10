'Gizelly diminuiu Buda pela aparência, um tiro no pé', diz Chico

No Central Splash, Chico Barney e Bárbara Saryne avaliaram uma conversa que Camila, Gizelly, Luana, Julia, Suelen e Gui tiveram em A Fazenda (Record) sobre Lucas Buda.

Na ocasião, a ex-professora de história disse que temia receber uma repercussão ruim por ter revelado traições do seu relacionamento com o capoeirista. Luana disse que não sabia como era a aparência de Buda e nem com quê tipo de conteúdo ele trabalhava agora.

Gizelly explicou falando que ele virou meme fazendo academia: "ele malha muito bonito". E continuou dizendo que o ex-BBB tinha a aparência que lembrava a figura do Buda, o mestre da doutrina budista.