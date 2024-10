Flor chora na piscina e desabafa com Zaac: 'Vocês são iguais o Sacha'

Na manhã desta quarta-feira (16) em A Fazenda, Flor desabafou com MC Zaac após ser criticada pelos aliados após a roça.

O que aconteceu

Zaac procurou a apresentadora, que estava na piscina chorando e se desculpou pela forma com que falou com na noite anterior. Após a formação da 4ª roça, os aliados de Flor a criticou por dizer que "votaria para acabar os grupos na casa". Ela se explicou dizendo que desejava que os adversários saísse, para que ela não precisasse estar em um grupo, visto que se via como prioridade.

"É que vocês não entendem o jeito que eu falo. Parece que eu sou torta e sou errada, que eu não presto pra nada. Assim que vocês me fazem eu me sentir", desabafou em lágrimas para o cantor. "Você já fez isso comigo três vezes. De falar 'a dinâmica não era assim, você fez errado'. É o jeito que vocês falam. Vocês falam tanto do Sacha, mas estão fazendo comigo o que ele faz do lado de lá."